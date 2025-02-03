Водночас Орбан заявив, що він слідує позиції Європейського Союзу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю угорського прем'єра Neue Zürcher Zeitung.

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Що заявив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що він залишається вірним офіційній позиції Європейського Союзу щодо визнання Росії як агресора. Водночас він не відповів, що особисто думає з цього приводу.

Давайте залишимо оцінку історикам. Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про російську агресію,

– сказав Орбан.

Він також додав, що Росія не становить жодних загроз для Угорщини, навіть у контексті вимог Владіміра Путіна про необхідність повернення до кордонів НАТО 1997 року. Окрім цього, Орбан каже, що прямо запитав російського диктатора, чи "є в нього проблеми з членством Угорщини в НАТО", на що той відповів, що ні.

Угорський прем'єр пояснює це тим, що на території країни не розміщено жодного озброєння, яке Росія б розглядала як загрозу. Орбан вважає, що Путіна насамперед турбує тактична зброя великої дальності та додає, що "досить складно уявити, що угорці вторгнуться в Москву".

Зазначимо, що раніше Орбан також закликав до мирних переговорів між Україною та Росією. Окрім цього, він заявив, що Україна може стати "Афганістаном ЄС".