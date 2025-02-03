В інакшому випадку, на його думку, Україна ризикує стати Афганістаном Євросоюзу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung.

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Як Орбан розкритикував ЄС через війну

Угорський прем'єр переконаний у тому, що залучення Заходу у допомогу Україні у після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року є "великою помилкою". Він каже, що треба було негайно ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню і почати переговори".

Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні – це припинення вогню і мир,

– заявив Віктор Орбан.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню було простіше, ніж зараз. Прем'єр-міністр Угорщини також заперечив заяви про те, що Захід не надав Україні достатньо зброї для боротьби, через що було втрачено час і людей.

"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", – додав він.

Також Віктор Орбан заперечив, що російський диктатор Владімір Путін не вдовольниться захопленими територіями й піде далі. На його думку, "ніхто не знає, що відбувається у нього в голові", тому не варто "спекулювати", зараз потрібна дипломатія.

"Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан поставив свої умови для продовження європейських санкцій проти Росії. Він вимагав від України поновлення транзиту російського газу та гарантій про продовження транзиту нафти. Водночас він казав, що Угорщина від транзиту газу через Україну не залежить.