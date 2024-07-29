Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что такое выступление венгерские оппозиционеры назвали выступлением Владимира Путина, а не Виктора Орбана. Ведь политик повторил все, о чем говорит Кремль.

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Что именно сказал Орбан

"Думаю, что своей речью Орбан фактически сбросил все маски. Он говорил полностью российскими нарративами и повторил российскую теорию", – заметил Тибор Томпа.

Выступление политика длилось почти два часа. Он сказал, что Украина якобы не может быть членом НАТО или Европейского Союза. Впрочем, в начале июля Орбан подписал финальное коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне, где предусмотрено, что Украина должна стать одним из членов Альянса.

Все, что он делает и говорит идет с большими разногласиями и вовсе не означает, что в реальности так будет. Я бы назвал это тотальным популизмом, которым славится Орбан,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Повторил нарративы Путина

Венгерский политик заявил, что взрывы на газопроводах "Северный поток" якобы были осуществлены под американским руководством. Так он дословно повторил российскую пропаганду и тезисы Путина. Ведь официальное следствие закрыто, а никаких подтверждений этому нет.

Справочно! Три из четырех труб газопровода "Северный поток", которые транспортируют российский газ, были взорваны 26 сентября 2022 года. В результате взрывов в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов. Это произошло в экономических зонах Дании и Швеции, которые в 2024 году закрыли расследование по этому делу. Они пришли к выводу, что имела место умышленная диверсия, но достаточных оснований для открытия уголовного дела не было.

"Орбан славится такими голословными заявлениями, потому что его никто не слушает. В Европе с ним почти никто не здоровается", – сказал Томпа.

Кроме этого, звучали другие прокремлевские тезисы о том, что война якобы спровоцирована Украиной, Россия имеет свою логику и ее никто не победит. Более того, стоит обратить внимание на часть речи, в которой Орбан говорит о территории Венгрии.

По его словам, надо "мыслить не в стиле маленькой Венгрии", то есть не той территорией, которую имеет сегодня страна, а влиять на земли, где когда-то проживали венгры.

"Фактически он хочет эти территории подчинить себе. Здесь большое поле для работы наших институтов, потому что Орбан уже давно негативно влияет на наших людей в Закарпатье, превращая местное население в своих крепостных", – отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Обвинил Польшу в "лицемерии"

Орбан достаточно враждебно говорил о Польше. Политику этой страны он назвал "лицемерной и демонстративной". По словам Томпы, венгерский премьер страдает комплексом неполноценности.

К тому же в последнее время поляки в частности Дональд Туск его активно критиковали. Фактически они прекратили любое сотрудничество с Венгрией.

Главная причина таких слов в том, что Польша уже в несколько раз перегнала Венгрию в экономическом развитии,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Ранее Орбан неоднократно озвучивал скандальные заявления об Украине, блокировал выделение помощи и склонял к переговорам. А в начале июля 2024 года даже встретился с Путиным, чтобы якобы найти способы достижения мира.