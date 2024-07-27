Виктор Орбан, известный своими скандальными высказываниями, снова поставил под сомнение вступление Украины в НАТО и ЕС. По его словам, Европа перестала защищать свои интересы.

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Орбан сказал, что приближаются изменения

Относительно членства Украины в ЕС и НАТО он заявил, что европейцы "не имеют на это денег". Он считает, что Украина вернется к статусу "буферного государства", а международные гарантии безопасности будут закреплены между США и Россией.

Европа перестала защищать свои собственные интересы... Все, что Европа делает сегодня, – это безоговорочно следует за продемократической внешней политикой США... даже ценой самоуничтожения,

– подчеркнул венгерский политик.

Он также добавил, что приближаются изменения, которых не видели уже 500 лет. По его словам, Китай, Индия, Пакистан и Индонезия являются "доминирующим центром" мира. Кроме этого, Виктор Орбан утверждал, что США стоят за взрывами 2022 года, которые повредили газопроводы "Северный поток".