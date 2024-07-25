Из-за этого Будапешт угрожает остановить экспорт электроэнергии в наше государство. Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что такие заявления звучат очень странно, учитывая то, что в Украине идет война.

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Украина решает, как защищаться

Наше государство ввело санкции против компании "Лукойл", нефть которой составляет 37% всего нефтяного баланса Венгрии через нефтепровод "Дружба". Это 2,2 миллиона тонн сырой нефти, которая идет из России.

Михаил Подоляк отметил, что идет "двусторонняя игра". Венгрия блокирует нас, постоянно занимаете странную позицию, которая идет вразрез с позицией Европейского Союза. Тогда такой стране логично будет приостановить членство в ЕС и заявить, что она имеет свою отдельную позицию.

Вы получаете преференции, дотации, гранты от Евросоюза, но одновременно блокируете жизненно необходимую помощь для Украины. Более того, хотите, чтобы Украина выполняла по отношению к вам обязательства, которые для нас являются абсурдными. Это же нонсенс,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Украина всегда старалась вести себя с другими европейскими странами максимально корректно, бережно, несмотря на обиды, определенные заявления и действия. Но сегодня надо выбрать путь, которым наши партнеры хотят двигаться. А Украина, конечно, имеет право защищаться так, как считает нужным.

К тому же транзит нефти сегодня остановлен по техническим причинам, потому что Россия бьет по энергетике Украины. Так нефтепроводы не могут существовать, есть дефицит электроэнергии – все это очевидные вещи,

– сказал Подоляк.

Венгрия находится под давлением ЕС

Страна, ради которой Венгрия готова делать определенные политические заявления, блокирует очень нужную помощь Украине, бьет по энергетическим возможностям страны.

Вместо того, чтобы обратиться к России и сказать перестать бить по энергогенерации Украины – выдвигаются требования, что это Украина должна сделать так, чтобы другие страны дальше получали все, что им нужно. Тогда возникает вопрос – а разве Венгрии не нужно сделать то же самое для Украины.

Ультимативно это не работает. Мне кажется, что Венгрия сегодня находится под давлением европейских сообществ. Потому что для Европы крайне обидно, что их репутация была обнулена странным визитом господина Виктора Орбана в Пекин и Москву,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что премьер одной из стран-членов ЕС показывает, что для него не существует никакой корпоративной солидарности, корпоративных правил. Не существует ничего, кроме собственных информационных, пропагандистских потребностей.

Это бьет по репутации Европейского Союза, в частности на рынках третьих страны, в частности БРИКС, Глобального юга. Теперь они считают, что любая страна в Европе вообще не придерживается коллективных договоренностей и может вести себя, как ей заблагорассудится.

Поэтому я бы советовал нам спокойно относиться к заявлениям Словакии или Венгрии о блокировании чего-то. Им надо сначала уладить свои отношения с Европейским Союзом, который занимает абсолютно проукраинскую позицию,

– подытожил советник председателя ОПУ.