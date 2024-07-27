Віктор Орбан, відомий своїми скандальними висловами, знову поставив під сумнів вступ України до НАТО та ЄС. За його словами, Європа перестала захищати свої інтереси.

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Орбан сказав, що наближаються зміни

Щодо членства України у ЄС та НАТО він заявив, що європейці "не мають на це грошей". Він вважає, що Україна повернеться до статусу "буферної держави", а міжнародні гарантії безпеки будуть закріплені між США та Росією.

Європа перестала захищати свої власні інтереси… Все, що Європа робить сьогодні, – це беззастережно слідує за продемократичною зовнішньою політикою США... навіть ціною самознищення,

– підкреслив угорський політик.

Він також додав, що наближаються зміни, яких не бачили вже 500 років. За його словами, Китай, Індія, Пакистан та Індонезія є "домінуючим центром" світу. Крім цього, Віктор Орбан стверджував, що США стоять за вибухами 2022 року, які пошкодили газопроводи "Північний потік".