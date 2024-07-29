Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що такий виступ угорські опозиціонери назвали виступом Владіміра Путіна, а не Віктора Орбана. Адже політик повторив все, про що каже Кремль.

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Що саме сказав Орбан

"Думаю, що своєю промовою Орбан фактично скинув всі маски. Він говорив повністю російськими наративами й повторив російську теорію", – зауважив Тібор Томпа.

Виступ політика тривав майже дві години. Він сказав, що Україна нібито не може бути членом НАТО чи Європейського Союзу. Втім на початку липня Орбан підписав фінальне комюніке саміту НАТО у Вашингтоні, де передбачено, що Україна має стати однією з членів Альянсу.

Все, що він робить і говорить йде з великими розбіжностями й зовсім не означає, що в реальності так буде. Я б назвав це тотальним популізмом, яким славиться Орбан,

– підкреслив Тібор Томпа.

Повторив наративи Путіна

Угорський політик заявив, що вибухи на газогонах "Північний потік" буцімто були здійснені під американським керівництвом. Так він дослівно повторив російську пропаганду й тези Путіна. Адже офіційне слідство закрите, а жодних підтверджень цьому немає.

Довідково! Три з чотирьох труб газопроводу "Північний потік", які транспортують російський газ, були підірвані 26 вересня 2022 року. Унаслідок вибухів у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів. Це сталося в економічних зонах Данії та Швеції, які у 2024 році закрили розслідування щодо цієї справи. Вони дійшли висновку, що мала місце навмисна диверсія, але достатніх підстав для відкриття кримінальної справи не було.

"Орбан славиться такими голослівними заявами, тому що його ніхто не слухає. У Європі з ним майже ніхто не вітається", – сказав Томпа.

Крім цього, звучали інші прокремлівські тези про те, що війна нібито спровокована Україною, Росія має свою логіку і її ніхто не переможе. Ба більше, варто звернути увагу на частину промови, в якій Орбан говорить про території Угорщини.

За його словами, треба "мислити не в стилі маленької Угорщини", тобто не тією територією, яку має сьогодні країна, а впливати на землі, де колись проживали угорці.

"Фактично він хоче ці території підкорити собі. Тут велике поле для роботи наших інституцій, тому що Орбан уже давно негативно впливає на наших людей в Закарпатті, перетворюючи місцеве населення у своїх кріпаків", – наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.

Звинуватив Польщу у "лицемірності"

Орбан досить вороже говорив про Польщу. Політику цієї країни він назвав "лицемірною та демонстративною". За словами Томпи, угорський прем'єр страждає комплексом неповноцінності.

До того ж останнім часом поляки зокрема Дональд Туск його активно критикували. Фактично вони припинили будь-яку співпрацю з Угорщиною.

Головна причина таких слів у тому, що Польща вже в декілька разів перегнала Угорщину в економічному розвитку,

– підкреслив Тібор Томпа.

Раніше Орбан неодноразово озвучував скандальні заяви про Україну, блокував виділення допомоги та схиляв до переговорів. А на початку липня 2024 року навіть зустрівся з Путіним, щоб нібито знайти способи досягнення миру.