Орбан предложил встречу в Будапеште

Орбан, недавно переизбравшийся на еще один срок, сказал, что Путин в разговоре с ним якобы дал положительный ответ на предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште.

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Глава РФ вроде бы готов встретиться в четырехстороннем формате, но с определенными условиями.

Приближенный к российскому диктатору Орбан говорит, что в разговоре с Путиным предложил встречу в Будапеште для немедленного прекращения огня на территории Украины.

В Офисе Президента заявили о политических спекуляциях

Михаил Подоляк, член делегации Украины по переговорам с Россией, видит в заявлении Орбана политические спекуляции.

Сегодня многие делают политические заявления, исходя исключительно из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно, если говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами,

– сказал Подоляк.

К сведению . Венгрия не поддерживает санкции против России и отказ от российских энергоресурсов. Будапешт также блокирует поставки оружия через свою территорией в Украину. А после победы на выборах Орбан назвал Зеленского своим оппонентом .

Подоляк отметил, что есть официальные каналы, через которые идут какие-то реальные предложения. Все остальное, по его словам – хайп.

"Но реальность немного иная. Есть официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только через эти каналы. Другое – это медийный хайп", – резюмировал советник главы ОП.