Орбана можно избежать: Мишель рассказал, как не разрешить стороннику Путина возглавить Евросовет

В субботу 6 января Шарль Мишель заявил, что хочет баллотироваться в европейский парламент. Это значит, что его должность главы Европейского совета будет вакантной, а он уйдет с должности досрочно – примерно в июне-июле, а не в ноябре.

Мишель хочет баллотироваться в Европарламент от партии "Реформистское движение" (Mouvement Réformateur, MR). Если его преемника не выберут, им автоматически станет лидер председательствующей в Совете страны. Это может быть Виктор Орбан, ведь в июле в Совете ЕС будет председательствовать Венгрия.

Смотрите также ЕС должен создать собственную армию, – министр иностранных дел Италии

Мишель успокоил общество, мол, Орбана можно избежать

7 января Шарль Мишель заявил, что есть достаточно времени, чтобы выбрать его преемника, а Евросоюз имеет варианты "избежать Виктора Орбана". Таким образом он попытался смягчить критику в свой адрес, поскольку многие недовольны его планом досрочно уйти в отставку.

Венгрия будет страной – председателем Совета ЕС с июля по декабрь 2024 года. Из-за этого есть опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан автоматически вступит в должность Мишеля.

Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение по моему преемнику, а решение парламента будет в июле, поэтому Совету легко принять решение, предусмотреть, когда мой преемник приступит к исполнению своих обязанностей,

– объяснил Мишель журналистам.

В целом он хотел донести мысль, что "есть много инструментов, если есть политическая воля избежать Виктора Орбана".

Мишеля критикуют за такое решение

Хотя этот его шаг является юридически корректным, он оказывает дополнительное давление на европейских лидеров. Теперь у них меньше времени, чтобы начать борьбу за высшую должность.

Также политики боятся, что Орбан будет бесконтрольно руководить Советом ЕС и напряжение между ним и европейским сообществом усилится еще больше, отмечает Politico. К тому же впервые действующий президент Совета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент.

СМИ цитируют профессора права Альберто Алеманно, жестко раскритиковавшего Мишеля.

Решение Шарля Мишеля досрочно покинуть председательство в Совете ЕС, чтобы продолжить собственную политическую карьеру как депутата Европарламента, не только эгоцентрично, но и безответственно: оно откроет путь для Виктора Орбана,

– написал он.

Общее впечатление о решении Шарля Мишеля – "капитан покидает корабль в шторм".

Евросоюз нуждается в изменениях