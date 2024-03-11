На встречу с Трампом Орбана сопровождала дочь: в Венгрии объяснили, почему
Источник:24.hu
Премьер Венгрии провел встречу с бывшим президентом США Дональда Трампа. На эту встречу венгерский лидер прибыл со своей младшей дочерью, поэтому в государстве объяснили, почему.
В пресс-службе венгерского премьера Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, объяснили, почему во время поездки в имение экс-президента США Дональда Трампа его сопровождала младшая дочь Флора, а не жена. Там отметили, что она не смогла.
Смотрите также "Не даст ни копейки": Орбан заявил о "детальных планах" Трампа по завершению войны в Украине
Орбан сам оплатил поездку
Руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сказал, что жена Орбана Анико Леваи не смогла сопровождать премьер-министра во время его визита. Однако он не назвал причину.
Поскольку Виктора Орбана не могла сопровождать жена, его выручила дочь, которая поехала с ним на встречу с супругами Трампов,
– отметил спикер.
По его словам, глава венгерского правительства сам оплатит расходы на поездку своей 19-летней дочери, в соответствии с правилами, которые применяются в таких случаях.
Виктор Орбан и Дональд Трамп встречались во Флориде.
Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном
- Джо Байден резко раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном во Флориде.
- Байден на предвыборном митинге перед своими сторонниками высказался о встрече Орбана с Трампом на вилле бывшего президента во Флориде. Он отметил,, что Орбан прямо говорит, что демократия не работает и ищет диктатуры.
- Также президент США подчеркнул, что видит будущее, где "демократия защищается, а не умаляется".