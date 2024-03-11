На встречу с Трампом Орбана сопровождала дочь: в Венгрии объяснили, почему

Премьер Венгрии провел встречу с бывшим президентом США Дональда Трампа. На эту встречу венгерский лидер прибыл со своей младшей дочерью, поэтому в государстве объяснили, почему.

В пресс-службе венгерского премьера Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, объяснили, почему во время поездки в имение экс-президента США Дональда Трампа его сопровождала младшая дочь Флора, а не жена. Там отметили, что она не смогла.

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Орбан сам оплатил поездку

Руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сказал, что жена Орбана Анико Леваи не смогла сопровождать премьер-министра во время его визита. Однако он не назвал причину.

Поскольку Виктора Орбана не могла сопровождать жена, его выручила дочь, которая поехала с ним на встречу с супругами Трампов,

– отметил спикер.

По его словам, глава венгерского правительства сам оплатит расходы на поездку своей 19-летней дочери, в соответствии с правилами, которые применяются в таких случаях.

Виктор Орбан и Дональд Трамп встречались во Флориде.

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