Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Times.
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Швейцария не будет арестовывать Путина только в одном случае
В издании отметили, что правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение и гарантировать неприкосновенность Путину в случае проведения мирных переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом также говорит и официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.
Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине,
– заявил он.
В то же время швейцарская сторона будет юридически обязана задержать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда на арест. Ведь страна подписала и ратифицировала Римский статут суда, а значит должна выполнять выданные им ордера.
К слову, ранее в МИД Швейцарии выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа, если об этом их попросят президенты России и США.
Николя Бидо отметил, что после Глобального саммита мира швейцарская сторона регулярно предоставляла информацию Украине, России и Соединенным Штатам о готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира.