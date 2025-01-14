Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Times.

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Швейцария не будет арестовывать Путина только в одном случае

В издании отметили, что правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение и гарантировать неприкосновенность Путину в случае проведения мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом также говорит и официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине,

– заявил он.

В то же время швейцарская сторона будет юридически обязана задержать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда на арест. Ведь страна подписала и ратифицировала Римский статут суда, а значит должна выполнять выданные им ордера.

К слову, ранее в МИД Швейцарии выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа, если об этом их попросят президенты России и США.

Николя Бидо отметил, что после Глобального саммита мира швейцарская сторона регулярно предоставляла информацию Украине, России и Соединенным Штатам о готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира.