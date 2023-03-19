Фото с электричек Киевщины, Харьковщины и Львовщины уже появились в сети, сообщает 24 Канал. Это произошло на следующий день после выдачи ордера на арест диктатора.

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Можно сдавать живым, но лучше мертвым

На черно-белом постере прописными буквами написано "Внимание! Розыск!", а ниже отмечено, что преступника ищут живым, но лучше мертвым. Далее – фото диктатора Путина из подписок "разыскивается особо опасный террорист".

Дальше все по процедуре - дата рождения, прозвище и все прекрасно знают.

Ниже отмечено, что указанное лицо скрывается от органов досудебного расследования. Всех, кто готов поймать преступника, просят звонить по телефону в "Гвардию наступления" – специальные штурмовые бригады, которые будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий. Инициатором их создания был покойный глава МВД Денис Монастырский. Сейчас идет набор у бригады.

Путина разыскивают в электричках / Фото телеграмм-канала "Ты Киев" и соцсетей

В Гааге выдали ордер на арест Путина