Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он сравнил эту ситуацию с тем, как в разных странах ловят вожаков мафии.
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Потом обвинений будет еще больше
Как отметил Гудков, в странах Запада часто задерживают предводителей мафии на "второсортных" преступлениях вроде организации контрабанды, торговли наркотиками и т.д. Часто очень сложно доказать вину за "основную деятельность".
Поэтому злоумышленников ловят на второстепенных преступлениях, а потом уже усиленно работают над новыми обвинениями. Так же будет и с Владимиром Путиным.
Пока создают трибунал, передают десятки тысяч свидетельств о войне, а эксперты-юристы ищут юридическую связь Путина с войной, чтобы обвинить его в военных преступлениях… И тут Путин выходит на экран и фактически публично заявляет о депортации детей. Это же явка с повинной,
– отметил Гудков.
Путин буквально себя подставил. А сами обвинения со временем будут только нарастать. Он стал гипертоксичным "изгоем", с которым никто не будет вести переговоры.
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Как убежден Гудков, это еще отличный сигнал для российских элит. Если кто-то думал, что дальше получится сосуществовать как-то с режимом Путина, то сейчас вариантов уже нет.
Это еще сигнал для элит. Что-то типа – люди, с вашим все понятно и с вами тоже, если вы продолжите его поддерживать. Камер в Гааге хватит на всех. Это может спровоцировать раскол среди элит, о котором много говорили.
– считает Гудков.
Ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Все из-за незаконной депортации детей из России в Украину.
- Офис Генерального прокурора Украины уже передал для МКС более 40 томов материалов, где речь идет и о вывозе более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Но этих фактов может быть гораздо больше.
- Президент США Джо Байден считает, что решение МКС в отношении Путина является правильным.