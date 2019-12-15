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      Орел чудом спасся от осьминога в Канаде: зрелищное видео

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      Орел чудом спасся от осьминога в Канаде / ru.gde-fon.com

      На рыбной ферме в Канаде орел решил добыть гигантского осьминога. Правда, птица не рассчитал свои силы и сам превратилась в жертву.

      На видео, которое опубликовало Mowi Canada West, осьминог зажал птицу в своих щупальцах так, что она не могла выбраться из ловушки.

      К слову: Экзотическая гирлянда: в Австралии женщина нашла на своей елке питона

      Ему на помощь пришли работники фермы, которые помогли освободиться из так называемой ловушки. Осьминог после этого прицепился к рыбацкой экипировке, но потом оставил фермеров и поплыл дальше.

      Смотрите видео, как осьминог поймал орла в Канаде:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Мир животных Канада
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