Орел чудом спасся от осьминога в Канаде: зрелищное видео

На рыбной ферме в Канаде орел решил добыть гигантского осьминога. Правда, птица не рассчитал свои силы и сам превратилась в жертву.

На видео, которое опубликовало Mowi Canada West, осьминог зажал птицу в своих щупальцах так, что она не могла выбраться из ловушки.

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Ему на помощь пришли работники фермы, которые помогли освободиться из так называемой ловушки. Осьминог после этого прицепился к рыбацкой экипировке, но потом оставил фермеров и поплыл дальше.

Смотрите видео, как осьминог поймал орла в Канаде: