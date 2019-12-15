Орел чудом спасся от осьминога в Канаде: зрелищное видео
На рыбной ферме в Канаде орел решил добыть гигантского осьминога. Правда, птица не рассчитал свои силы и сам превратилась в жертву.
На видео, которое опубликовало Mowi Canada West, осьминог зажал птицу в своих щупальцах так, что она не могла выбраться из ловушки.
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Ему на помощь пришли работники фермы, которые помогли освободиться из так называемой ловушки. Осьминог после этого прицепился к рыбацкой экипировке, но потом оставил фермеров и поплыл дальше.
Смотрите видео, как осьминог поймал орла в Канаде:
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