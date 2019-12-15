Орел чудом врятувався від восьминога в Канаді: видовищне відео

На рибній фермі у Канаді орел вирішив уполювати велетенського восьминога. Щоправда, птах не розрахував свої сили і сам перетворився на жертву.

На відео, яке опублікувало Mowi Canada West, восьминіг затиснув птаха у своїх щупальцях так, що він не міг вибратися з пастки.

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На допомогу прийшли працівники ферми, які допомогли звільнитись орлу. Восьминіг опісля причепився до рибацького екіпірування, але потім облишив фермерів і поплив далі.

Дивіться відео, як восьминіг зловив орла в Канаді: