Орел чудом врятувався від восьминога в Канаді: видовищне відео
На рибній фермі у Канаді орел вирішив уполювати велетенського восьминога. Щоправда, птах не розрахував свої сили і сам перетворився на жертву.
На відео, яке опублікувало Mowi Canada West, восьминіг затиснув птаха у своїх щупальцях так, що він не міг вибратися з пастки.
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На допомогу прийшли працівники ферми, які допомогли звільнитись орлу. Восьминіг опісля причепився до рибацького екіпірування, але потім облишив фермерів і поплив далі.
Дивіться відео, як восьминіг зловив орла в Канаді:
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