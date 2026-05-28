Второй "Орешник" упал на оккупированной Донетчине: как провал ракеты России полностью уничтожил мифы Кремля

Российская баллистическая ракета "Орешник", которую Кремль подавал как "супероружие", могла второй раз за одну ночь продемонстрировать критический сбой. Один из двух запусков 24 мая завершился падением боевых блоков на оккупированной части Донецкой области.

Это окончательно разрушило ключевые мифы российской пропаганды. Об этом пишет Defense Express.

Смотрите также Мгновенная опасность: Игнат объяснил, как Украина узнает о запуске "Арешника"

Что известно о падении "Орешника" в Донецкой области?

В ночь на 24 мая Россия осуществила сразу два пуска баллистических ракет средней дальности "Арешник". Если об ударе по Белой Церкви было известно почти сразу, то информация о второй ракете появилась позже – после упоминания в письме Владимира Зеленского к президенту США о необходимости дополнительных ракет к системам Patriot.

Как выяснилось, вторая ракета упала где-то на временно оккупированной территории Донецкой области. Ранее в сети уже появлялись видео из Донецка, где камеры зафиксировали падение боевых блоков в северном направлении – в районе между оккупированной Авдеевкой и Константиновкой. Теперь эта информация фактически получила официальное подтверждение.

Точное место падения пока неизвестно, однако сам факт аварийного завершения полета стал серьезным ударом по репутации ракеты, которую российская пропаганда пыталась представить как новое поколение стратегического вооружения.

Почему провал "Орешника" является критическим для России?

После этого инцидента все более вероятной выглядит версия, что и удар по Белой Церкви мог быть не попаданием в запланированную цель, а масштабным промахом. Отклонение примерно на 80 километров для баллистической ракеты средней дальности является критическим показателем даже по меркам старых советских систем.

Более того, это противоречит базовым требованиям к носителям ядерного вооружения. Надежность является главной характеристикой любой ракеты стратегического класса, а "Орешник" пока демонстрирует противоположное – нестабильность, сомнительную точность и проблемы с системами наведения.

Отдельное внимание привлекли и технические особенности ракеты. Ранее CNN обнародовал фото остатков электроники "Орешника", где заметили использование электронных ламп. В российской пропаганде это пытались объяснить якобы "защитой от электромагнитного импульса", однако эксперты считают это скорее признаком технологической отсталости и дефицита современной компонентной базы.

Еще один миф касался так называемых "кинетических" боевых блоков. В России заявляли, что ракета якобы способна оставлять после удара "лунные кратеры" благодаря вольфрамовым стержням без использования взрывчатки. Для поддержки этой версии российские ресурсы даже распространяли фейковые изображения аэродрома в Белой Церкви, вероятно созданные с помощью искусственного интеллекта.

Впрочем, никаких подтверждений такого разрушительного действия нет. После ударов "Орешника" в Белой Церкви, Днепре и Львове не было зафиксировано характерных гигантских ворон или масштабных разрушений, которые соответствовали бы заявленным характеристикам.

Фактически второй неудачный запуск "Орешника" окончательно уничтожил сразу несколько ключевых мифов Кремля: о сверхточности, о "кинетической" разрушительности и о технологическом преимуществе новой ракеты. Зато ситуация все больше напоминает историю с межконтинентальной ракетой "Сармат", которую Россия годами обещает поставить на боевое дежурство, но постоянно переносит сроки из-за технических проблем.

Что известно об ударе "Орешником" 24 мая?

Во время массированной атаки 24 мая Россия, вероятно, запустила по Украине сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Одна из них ударила по району Белой Церкви в Киевской области, тогда как судьба второй долгое время оставалась неизвестной.

Аналитики Института изучения войны (ISW) и OSINT-исследователи предполагают, что вторая ракета могла упасть на временно оккупированной территории Донецкой области вблизи Авдеевки или Ясиноватой.

Мониторинговые ресурсы зафиксировали два отдельных пуска с российского полигона Капустин Яр в Астраханской области. В сети также появились видео, на которых видно падение шести суббоеприпасов, что может свидетельствовать об аварийном завершении полета второй ракеты.

По одной из версий, "Орешник" мог претерпеть техническую неисправность и упасть на позициях самих российских войск. Если эта информация подтвердится, это станет очередным свидетельством ненадежности новой российской ракеты. В ISW отмечают, что проблемы со вторым "Арешником" могут поставить под сомнение эффективность и боеспособность этого типа вооружения.