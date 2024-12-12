Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что такие заявления прежде всего ориентированы на Запад. Особенно, на очень осторожных и умеренных лидеров европейских стран.

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Почему хотят переместить "Орешник"

Путин хочет напугать Запад, заставить думать, что Россия приближается к их границам. Также это усиление угроз о применении ядерного оружия и, к сожалению, они действуют.

Понятно, что с военной точки зрения перемещение ракет на 300 – 400 километров не имеет никакого смысла. Ведь дальность оружия составляет 5 000 километров. Но это политический шаг,

– заметил Геннадий Гудков.

Он нужен Путину для ядерного шантажа. Очевидно, что Россия хочет использовать все стадии ядерных угроз. "Орешник" – это один из новых способов напугать людей и заставить думать, что Лукашенко теперь владеет "ядерной кнопкой". На самом деле никаких полномочий для этого у самопровозглашенного президента Беларуси нет.

Ядерный шантаж останется постоянным атрибутом войны. Он не исчезнет даже после ее окончания, потому что является главным козырем России в отношениях со всем миром. Они будут использовать угрозы ядерным оружием даже после окончания "горячей фазы" войны,

– добавил российский оппозиционный политик.

Напомним, Лукашенко сам просил Путина разместить "Орешник" на территории Беларуси. Диктатор сказал, что площадки для размещения ядерных ракет есть, пусковую установку создадут самостоятельно, а оружие бесплатно предоставят россияне. Он добавил, что выдвинул условие Путину о том, что цели будет определять Беларусь, но "будем нажимать на кнопку вместе".