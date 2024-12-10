Белорусский диктатор еще в конце ноября заявлял, что попросил у Путина "Орешник". Тогда он сказал, что это оружие можно сравнить по мощности с ядерным.

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Беловежская Пуща с "Орешником": где будет размещена установка

Лукашенко заявил, что пока думает, где именно установить "Орешник". По его словам, в Беларуси сохранены площадки от размещения стратегических ядерных ракет.

У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Определять цель будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился,

– рассказал Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь сама создаст пусковую установку, "а ракету бесплатно россияне нам поставят". Это должно произойти во второй половине 2025 года.

"Ждем. Посмотрим, что у нас из этого получится", – подытожил диктатор.

Интересно! Лукашенко заявил, что Беларусь не смогла бы создать "Орешник" самостоятельно. Поэтому и обратилась к России. "Мощное оружие. Нам надо защищаться. Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это много-много поколений", – объяснил "бацька". В то же время он заявил: "Мы не поднимаем вопрос о ракете. Если надо, вместе будем делать, у нас компетенций достаточно в этом плане".

Что еще говорил Лукашенко о "Орешнике" в Беларуси

Он объяснил, что должен защищать своих людей, которые избрали его президентом. То есть Лукашенко хочет отмахиваться "Орешником" от мнимых врагов.

"Если у нас будет обычное (неядерное, – 24 Канал) такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки и какими-то другими БМП, ракетами, они хорошо подумают. Потому что ответ будет серьезным. И действительно, против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее", – заявил он.

Также Лукашенко оправдался, мол, "американцы завтра с немцами"поставят в Европе оружие средней дальности. Поэтому "Орешник" у Беларуси появится якобы в ответ.

Лукашенко надеется на эффект сдерживания от размещения в его стране "Орешника". Путину он якобы сказал "Чего мы переживаем?" Так что то, что мировое сообщество взбудоражено, его не волнует.

Тем же, кто начал называть его диктатором, ответил: "Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, понадобилось".