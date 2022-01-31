У организаторов был "прейскурант"
Обычным участникам акции обещали заплатить по 800 гривен. Об этом на брифинге рассказал начальник Нацполиции Игорь Клименко.
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Работу "титушек" оплачивали в 1 200 гривен, а за сжигание шин и более радикальные акции – обещали 2 500 долларов.
Дополнительно даже выделили кассу на штрафы. Они понимали, что часть граждан, которые будут участвовать в этих мероприятиях, стражи порядка задержат, соответственно придется платить штрафы. Это тоже было предусмотрено сметой,
– рассказал Клименко.
Он добавил: "Всего на организацию провокационного мероприятия участники группы получили – это только аванс и то, что четко задокументировано – более 1 миллиона гривен".
Глава Нацполиции рассказал, сколько должны были заплатить провокаторам: видео
Что известно о задержании провокаторов
- Злоумышленников задержали в Киеве. Там они планировали собрать 5 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи "титушек" должны были организовывать стычки с силовиками.
- Провокаторы планировали жечь шины и применять огнетушители. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что должна была "обязательно пролиться кровь и примениться насилие".
- После акции в столице беспорядки должны были "перекинуться" на Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области, то есть те, которые расположены недалеко от России.
- Подобные провокации готовили для дестабилизации ситуации в Украине. Глава МВД предположил, что выгодно это только России. Поэтому сейчас проверяют связь организаторов с российскими спецслужбами.
- Также известно, что раньше провокаторы работали в правоохранительных органах.