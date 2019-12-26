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      Организатор огня по Мариуполю может попасть в списки на обмен

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      На нормандском саммите Президент РФ Владимир Путин ответил положительно относительно следующего обмена пленными. Правда, ни даты обмена, ни точное количество людей не известно. Российские СМИ пишут, что он состоится до конца 2019 года. Больше о том, кто может попасть в списки на обмен – читайте дальше.

      Кто может попасть в списки на обмен

      Вероятно боевики включили в список на обмен координатора огня по Мариуполю Валерия Кирсанова. Об этом сказал координатор волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко в прямом эфире 24 каналу.

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      Котенко напомнил, что его уже долгое время пытаются включить в список на обмен, но Украина никогда не передавала таких людей как Кирсанов, потому что на его руках много крови.

      Скорее всего, какая-то договоренность между Москвой и Киевом существует. О том, что и людей включат в списки,
      предположил Олег Котенко.

      Также он добавил, что в список на обмен могут включить:

      • Людей, которых посадили за шпионаж;
      • Тех, кто воевал на стороне оккупантов.

      Что известно о Валерии Кирсанове?24 января 2015 года микрорайон Восточный в Мариуполе боевики накрыли огнем с "Градов". Тогда 30 человек погибли и 117 были ранены. Впоследствии стало известно, что корректировщиком обстрела оказался бывший милиционер Валерий Кирсанов. Его приговорили к 9 годам заключения, однако недавно его освободили за "законом Савченко".

      Смотрите видео признания корректировщика, который наводил огонь на Мариуполь:

      Стоит ли обменивать террористов и убийц

      "Безусловно, если люди были арестованы, то суд должен назначить им срок отбывания наказания. В любом случае эти люди должны быть наказаны", – подчеркнул Котенко.

      Если мы сейчас их не накажем, то мы понимаем, что завтра эти люди будут делать то же самое. Понимая, что их рано или поздно включат в список на обмен,
      – подытожил координатор волонтерской группы "Патриот".


      Количество украинских пленных / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Война Война на Донбассе Инфографика
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