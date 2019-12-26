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      Організатор вогню по Маріуполю може потрапити у списки на обмін

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      На нормандському саміті Президент РФ Володимир Путів відповів схвально щодо наступного обміну полоненими. Щоправда, ані дати обміну, ані точної кількості людей не відомо. Російські ЗМІ пишуть, що він відбудеться до кінця 2019 року. Більше про те, хто може потрапити у списки на обмін – читайте далі.

      Хто може потрапити до списків на обмін

      Ймовірно, бойовики включили до списку на обмін координатора вогню по Маріуполю Валерія Кірсанова. Про це сказав координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Обмін утримуваними особами: частина відмовляється повертатися в ОРДЛО

      Котенко нагадав, що його вже тривалий час намагаються включити до списку на обмін, але Україна ніколи не передавала таких людей як Кірсанов, бо на його руках багато крові. 

      Швидше за все, якась домовленість між Москвою та Києвом існує. Щодо того, що і таких людей включать до списків,
      – припустив Олег Котенко.

      Також він додав, що до списку на обмін можуть включити:

      • Людей, яких ув'язнили за шпіонаж;
      • Тих, хто воював на боці окупантів.

      Що відомо про Валерія Кірсанова?24 січня 2015 року мікрорайон Східний у Маріуполі бойовики накрили вогнем з "Градів". Тоді 30 людей загинули та ще 117 були поранені. Згодом стало відомо, що коригувальником обстрілу виявився колишній міліціонер Валерій Кірсанов. Його засудили до 9 років за ґратами, однак нещодавно його звільнили за "законом Савченко".

      Дивіться відео зізнання коригувальника, який наводив вогонь на Маріуполь:

      Чи варто обмінювати терористів та вбивць

      "Безумовно, якщо люди були заарештовані, то суд повинен призначити їм термін відбування покарання. У будь-якому випадку ці люди повинні бути покарані", – підкреслив Котенко.

      Якщо ми зараз їх не покараємо, то ми розуміємо, що завтра ці люди будуть робити те ж саме. Розуміючи, що їх рано чи пізно включать у список на обмін,
      – підсумував координатор волонтерської групи "Патріот".


      Кількість українських полонених / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини України Інфографіка Війна Україна – Росія
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