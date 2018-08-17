Организатора крупнейшей группы воров платного контента разоблачила киберполиция

Преступная группа с помощью специального приложения ретранслировала сигнал с платных телеканалов в обход правообладателей. Приложение было установлено в 99 процентах смарт-приставок по всей Украине и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции Украины.

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Отмечается, что приложение работало в течение нескольких лет. Преступную схему с нарушением авторских прав удалось разоблачить сотрудникам отдела противодействия киберпреступности в Кировоградской области Департамента киберполиции.

Организатором этой преступной группы был житель Кропивницкого, 1986 года рождения. В 2014 году мужчина, вместе с двумя сообщниками, разработал и начал распространять приложение для SmartTV, а также для AndroidTV. Указанное приложение предоставляло несанкционированный доступ к платному видеоконтенту и ІРTV (около 200 каналов),

– говорится в сообщении.

Для повышения рейтинга собственного приложения и рекламы услуг преступники создали специальный сайт, на котором размещалась информация, содержавшая инструкцию для настройки приложения, пользования и данные для оплаты услуг злоумышленников.

Приложение позволяло транслировать платный контент в обход правообладателей

Администрирование этого сайта в течение всего времени осуществлялось участниками преступной группы.

Работники киберполиции, совместно со следователями полиции Кировоградщины и прокуратурой города Кропивницкий провели обыски по месту жительства 31 летнего организатора преступной группы, в ходе которых изъяты специальные устройства и компьютерную технику.

В ходе обысков работники киберполиции изъяли компьютеры и специальную технику

По данному факту начато уголовное производство по статье 176 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас со злоумышленником общаются правоохранители. Назначен ряд экспертиз, после получения их результатов будет установлена окончательная сумма ущерба и решен вопрос об объявлении подозрения организатору и его возможным сообщникам.