21:39
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Организатора крупнейшей группы воров платного контента разоблачила киберполиция

40 Читати новину українською
Киберполиция предупредила деятельность воров платного контента
Киберполиция предупредила деятельность воров платного контента / cyberpolice.gov.ua

Преступная группа с помощью специального приложения ретранслировала сигнал с платных телеканалов в обход правообладателей. Приложение было установлено в 99 процентах смарт-приставок по всей Украине и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции Украины.

Читайте также: В киберполиции вводят учебный курс для оперативных работников полиции

Отмечается, что приложение работало в течение нескольких лет. Преступную схему с нарушением авторских прав удалось разоблачить сотрудникам отдела противодействия киберпреступности в Кировоградской области Департамента киберполиции.

Организатором этой преступной группы был житель Кропивницкого, 1986 года рождения. В 2014 году мужчина, вместе с двумя сообщниками, разработал и начал распространять приложение для SmartTV, а также для AndroidTV. Указанное приложение предоставляло несанкционированный доступ к платному видеоконтенту и ІРTV (около 200 каналов),
– говорится в сообщении.

Для повышения рейтинга собственного приложения и рекламы услуг преступники создали специальный сайт, на котором размещалась информация, содержавшая инструкцию для настройки приложения, пользования и данные для оплаты услуг злоумышленников.

кіберполіція, платний контент, авторське право

Приложение позволяло транслировать платный контент в обход правообладателей

Администрирование этого сайта в течение всего времени осуществлялось участниками преступной группы.

Работники киберполиции, совместно со следователями полиции Кировоградщины и прокуратурой города Кропивницкий провели обыски по месту жительства 31 летнего организатора преступной группы, в ходе которых изъяты специальные устройства и компьютерную технику.

кіберполіція, платний контент, авторське право

В ходе обысков работники киберполиции изъяли компьютеры и специальную технику

По данному факту начато уголовное производство по статье 176 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас со злоумышленником общаются правоохранители. Назначен ряд экспертиз, после получения их результатов будет установлена окончательная сумма ущерба и решен вопрос об объявлении подозрения организатору и его возможным сообщникам.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Кропивницкого Полиция Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
сегодня, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
сегодня, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
сегодня, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
сегодня, 19:12 Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
Тетяна Бучок
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Польская группа записала польскую версию "Брат брата" в поддержку Майдана (Видео)
 29 января 2014 , 02:35 1
Скандал дня. Нардеп забрал подаренную перед выборами детскую площадку
 29 декабря 2016 , 14:08
"Динамо" – "Бешикташ": УЕФА спрогнозировал стартовые составы
 6 декабря 2016 , 10:29
Арсенал в фантастическом матче одолел Лестер
 11 августа 2017 , 23:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук