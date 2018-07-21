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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В киберполиции вводят учебный курс для оперативных работников полиции

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В полиции будут учить правильно вести себя техникой при ее изъятии
В полиции будут учить правильно вести себя техникой при ее изъятии / cyberpolice.gov.ua

Оперативников будут учить основам правильного обращения с компьютерной техникой и другими гаджетами во время их изъятия на месте совершения преступления.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

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Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк отметил, что для эффективного противодействия преступности и раскрытия преступлений, совершаемых с применением современных технологий и средств анонимизации, работники подразделений криминальной полиции должны тесно взаимодействовать с киберполицией.

Большинство видов общеуголовных преступлений уже осуществляются с применением методов, которые используют киберпреступники – это анонимизация, использование зашифрованных каналов связи и передачи данных, а также использование криптовалюты и различных неофициальных платежных систем для совершения преступлений, в том числе – организованных,
– отметил руководитель Департамента киберполиции.

Он добавил, что тесное взаимодействие должно быть налажено по всем направлениям деятельности уголовной полиции для того, чтобы киберполиция имела возможность своевременно оказать свою помощь.

Отмечается, что качественное взаимодействие уже налажено с департаментами уголовного розыска, противодействия наркопреступности и защиты экономики Национальной полиции Украины.

Демедюк отметил необходимость правильного обращения с техникой во время ее изъятия и направления на осмотр специалистам киберполиции, поскольку от этого зависит сохранение максимума информации, а следовательно, и документирования и раскрытия преступления.

"Мы сейчас планируем организовать обучение для работников оперативных служб – для того, чтобы рассказать, как нужно вести себя с техникой во время ее изъятия и осмотра, чтобы не повредить информацию, которая на ней хранится", – сообщил руководитель Департамента киберполиции.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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