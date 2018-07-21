14:46
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У кіберполіції запроваджують навчальний курс для оперативних працівників поліції

44 Читать новость на русском
У поліції навчатимуть правильно поводитися технікою при її вилученні
У поліції навчатимуть правильно поводитися технікою при її вилученні / cyberpolice.gov.ua

Оперативників навчатимуть основам правильного поводження із комп’ютерною технікою та іншими ґаджетами під час їх вилучення на місці вчинення злочину.

Про це повідомила прес-служба Кіберполіції України.

Читайте також: У Сінгапурі хакери викрали дані медичних записів 1,5 мільйона людей

Начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк зауважив, що для ефективної протидії злочинності та розкриття злочинів, які вчиняються із застосуванням сучасних технологій та засобів анонімізації, працівники підрозділів кримінальної поліції мають тісно взаємодіяти з кіберполіцією.

Більшість видів загальнокримінальних злочинів вже здійснюються із застосуванням методів, які використовують кіберзлочинці – це анонімізація, використання зашифрованих каналів зв’язку та передачі даних, а також використання криптовалюти та різних неофіційних платіжних систем для вчинення злочинів, в тому числі – організованих,
– зауважив керівник Департаменту кіберполіції.

Він додав, що тісна взаємодія повинна бути налагоджена за усіма напрямками діяльності кримінальної поліції для того, щоб кіберполіція мала змогу вчасно надати свою допомогу.

Зазначається, що якісна взаємодія вже налагоджена з департаментами карного розшуку, протидії наркозлочинності та захисту економіки Національної поліції України.

Демедюк наголосив на необхідності правильного поводження із технікою під час її вилучення та направлення на огляд спеціалістам кіберполіції, оскільки від цього залежить збереження максимуму інформації, а відтак – і документування та розкриття злочину.

"Ми наразі плануємо організувати навчання для працівників оперативних служб – для того, щоб розповісти, як потрібно поводити себе з технікою під час її вилучення та огляду, аби не пошкодити інформацію, яка на ній зберігається", – повідомив керівник Департаменту кіберполіції.

 

Теги: Новини України Новини політики Кібербезпека Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
сьогодні, 12:32 Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
758
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сьогодні, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 817
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сьогодні, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1796
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
126
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 липня, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1364
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
 20 березня 2017 , 20:02
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук