У кіберполіції запроваджують навчальний курс для оперативних працівників поліції

Оперативників навчатимуть основам правильного поводження із комп’ютерною технікою та іншими ґаджетами під час їх вилучення на місці вчинення злочину.

Про це повідомила прес-служба Кіберполіції України.

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Начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк зауважив, що для ефективної протидії злочинності та розкриття злочинів, які вчиняються із застосуванням сучасних технологій та засобів анонімізації, працівники підрозділів кримінальної поліції мають тісно взаємодіяти з кіберполіцією.

Більшість видів загальнокримінальних злочинів вже здійснюються із застосуванням методів, які використовують кіберзлочинці – це анонімізація, використання зашифрованих каналів зв’язку та передачі даних, а також використання криптовалюти та різних неофіційних платіжних систем для вчинення злочинів, в тому числі – організованих,

– зауважив керівник Департаменту кіберполіції.

Він додав, що тісна взаємодія повинна бути налагоджена за усіма напрямками діяльності кримінальної поліції для того, щоб кіберполіція мала змогу вчасно надати свою допомогу.

Зазначається, що якісна взаємодія вже налагоджена з департаментами карного розшуку, протидії наркозлочинності та захисту економіки Національної поліції України.

Демедюк наголосив на необхідності правильного поводження із технікою під час її вилучення та направлення на огляд спеціалістам кіберполіції, оскільки від цього залежить збереження максимуму інформації, а відтак – і документування та розкриття злочину.

"Ми наразі плануємо організувати навчання для працівників оперативних служб – для того, щоб розповісти, як потрібно поводити себе з технікою під час її вилучення та огляду, аби не пошкодити інформацію, яка на ній зберігається", – повідомив керівник Департаменту кіберполіції.