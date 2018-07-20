У Сінгапурі хакери викрали дані медичних записів 1,5 мільйона людей
У Сінгапурі сталася масштабна кібератака на базу даних охорони здоров'я. В результаті інциденту викрадені особисті дані півтора мільйона людей. Серед жертв кібератаки – прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун.
Про це повідомляє видання Reuters.
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За інформацією видання, влада назвала цей інцидент найсерйознішим зломом баз персональних даних. Фахівці підтвердили, що напад був умисним і добре спланованим.
У міністерстві охорони здоров’я вважають, що основною метою атаки був прем'єр-міністр, в тому числі інформація про ліки, які йому прописали.
Джерело: 24 Канал
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