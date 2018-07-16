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Російська "Фабрика тролів" запустила новий сайт

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Російська "Фабрика тролів"
Російська "Фабрика тролів" / kp.ua

"Фабрика тролів" запустила новий сайт перед виборами до Конгресу США.

Про це повідомляє The Associated Press.

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За даними видання, сайт з'явився ще у травні, та активність на ньому відновиться ближче до осені, тобто до початку виборів у Конгрес США.

Метою створення сайту, як вказано у його описі, є начебто надання американцям об'єктивної інформації. Розрахований він на американську аудиторію. Втім, чи вдасться тролям повторити успіх 2016-го року – експерти не впевнені.

Зазначимо, що російську "Фабрику тролів" вважають однією з компаній, яка під час американських виборів 2016-го року формувала громадську думку в соціальних мережах в інтересах російської влади. Сама ж Росія своє втручання у президентські вибори у США заперечує. Та саме за це і фірма, і її власник Євген Пригожин, якого ще називають кухарем Путіна, опинились під американськими санкціями.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії хакери Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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