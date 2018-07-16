Российская "Фабрика троллей" запустила новый сайт

"Фабрика троллей" запустила новый сайт перед выборами в Конгресс США.

Об этом сообщает The Associated Press.

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По данным издания, сайт появился еще в мае, но активность на нем возобновится ближе к осени, то есть до начала выборов в Конгресс США.

Целью создания сайта, как указано в его описании, является как бы предоставление американцам объективной информации. Рассчитан он на американскую аудиторию. Впрочем, удастся ли троллям повторить успех 2016-го года – эксперты не уверены.

Отметим, что российскую "Фабрику троллей" считают одной из компаний, которая во время американских выборов 2016 года формировала общественное мнение в социальных сетях в интересах российских властей. Сама же Россия свое вмешательство в президентские выборы в США отрицает. И именно за это и фирма, и ее владелец Евгений Пригожин, которого еще называют поваром Путина, оказались под американскими санкциями.