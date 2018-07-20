В Сингапуре хакеры похитили данные медицинских записей 1,5 миллиона человек

В Сингапуре произошла масштабная кибератака на базу данных здравоохранения. В результате инцидента похищены личные данные полутора миллиона человек. Среди жертв кибератаки – премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

Об этом сообщает издание Reuters.

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По информации издания, власти назвали этот инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных. Специалисты подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным.

В министерстве здравоохранения считают, что основной целью атаки был премьер-министр, в том числе информация о лекарствах, которые ему прописали.