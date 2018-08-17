Організатора найбільшої групи крадіїв платного контенту викрила кіберполіція

Злочинна група за допомогою спеціального додатку ретранслювала сигнал з платних телеканалів в обхід правовласників. Додаток було встановлено у 99 відсотках смарт-приставок по всій Україні та за кордоном.

Про це повідомила прес-служба кіберполіції України.

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Зазначається, що додаток працював протягом кількох років. Злочинну схему з порушення авторських прав вдалося викрити працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Кіровоградській області Департаменту кіберполіції.

Організатором цієї злочинної групи був мешканець Кропивницького, 1986 року народження. У 2014 році чоловік, разом із двома спільниками, розробив та почав розповсюджувати додаток для SmartTV, а також для AndroidTV. Вказаний додаток надавав несанкціонований доступ до платного відеоконтенту та ІРTV (близько 200 каналів),

– йдеться у повідомленні.

Для підвищення рейтингу власного додатку та реклами послуг злочинці створили спеціальний сайт, на якому розміщувалася інформація, що містила інструкцію для налаштування додатку, користування та дані для оплати послуг зловмисників.



Додаток дозволяв транслювати платний контент в обхід правовласників

Адміністрування цього сайту протягом усього часу здійснювалося учасниками злочинної групи.

Працівники кіберполіції, спільно зі слідчими поліції Кіровоградщини, та прокуратурою міста Кропивницький провели обшуки за місцем проживання 31 річного організатора злочинної групи, в ході яких вилучено спеціальні пристрої та комп’ютерну техніку.



В ході обшуків працівники кіберполіції вилучили компютери та спеціальну техніку

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 176 Кримінального Кодексу України. Наразі із зловмисником спілкуються правоохоронці. Призначено ряд експертиз, після отримання їх результатів буде встановлено остаточну суму збитків та вирішено питання щодо оголошення підозри організатору та його можливим спільникам.