Сейчас в укрытиях на "Азовстали" прячутся сотни гражданских, среди которых много детей и даже младенцы. Однако россияне делают все, чтобы стереть завод с лица земли.
Заметьте "Россиянам не верят – видят, что происходит": в укрытиях "Азовстали" прячется много горожан
Оккупантам не верят
Прокопенко рассказал, что сейчас в укрытии находятся люди всех возрастов и семьи украинских защитников Мариуполя. Все эти люди вынуждены прятаться в подвалах и бункерах от "русского мира". Уже все увидели, что делают оккупанты, поэтому им не могут доверять.
Они нашли свое единственное доступное убежище наряду с украинскими воинами, которые до сих пор защищают город от российских захватчиков,
– сказал командир.
Командир попросил мировое сообщество помочь в организации гуманитарных коридоров, поскольку это действительно необходимо. Из города нужно эвакуировать не только гражданских, но и раненых людей. Чтобы послание поняли мировые лидеры, его опубликовали и на английском.
Полк обнародовал видео с детьми в убежищах завода. Также, по просьбе наших журналистов, служащие "Азова" сделали фото, которые предоставили 24 каналу.
Убежища на металлургическом заводе в Мариуполе / Фото полка "Азов"
Дети, которых защищают украинские защитники: смотрите видео
Атакуют всем чем могут
Командир добавил, что россияне и их прихвостни из донбасских квазиреспублик не прекращают нанесение тяжелых ударов. Они атакуют территорию "Азовстали" бомбами свободного падения, ракетами и бункерными бомбами.
Кроме этого, продолжается постоянное использование всех разновидностей артиллерии: как наземной, так и морской. Эти атаки носят неизбирательный характер и направлены на то, чтобы нести смерть всем без исключения. Поэтому люди с детьми не могут покидать подземные укрытия практически никогда.
Обращение командира полка "Азов": смотрите видео