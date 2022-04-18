Наразі в укриттях на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, серед яких багато дітей і навіть немовлята. Проте росіяни роблять усе, щоб стерти завод із лиця землі.

Зауважте "Росіянам не вірять – бачать, що відбувається": в укриттях "Азовсталі" ховаються багато містян

Окупантам не вірять

Прокопенко розповів, що зараз в укритті перебувають люди різного віку та сім’ї українських захисників Маріуполя. Усі вони змушені ховатися в підвалах і бункерах від "русского міра". Адже містяни побачили, що окупанти руйнують усе – від пологових будинків до шкіл. Тому їм просто не можуть довіряти.

Вони знайшли свій єдиний доступний притулок поряд з українськими воїнами, які й досі захищають місто від російських загарбників,

– сказав командир.

Командир попросив світову спільноту посприяти організації гуманітарних коридорів, оскільки це справді необхідно. Із міста потрібно евакуювати не лише цивільних, а й поранених людей. Щоб послання зрозуміли світові лідери, його опублікували й англійською мовою.

Полк оприлюднив відео з дітьми у сховищах заводу. Також, на прохання наших журналістів, службовці "Азову" зробили фото, які надали 24 каналу.

Сховища на металургійному заводі в Маріуполі / Фото полку "Азов"

Важливо! Ці матеріали є випередженням російської пропаганди. Рупори Кремля переконують, що в "Азовсталі" тільки "окопалися нацисти". Тому ЗМІ ворога по методичках виправдовують нелюдські атаки на територію заводу. Та російські солдати знають про цивільних, оскільки їх про це повідомляли.

Діти, яких обороняють українські захисники: дивіться відео

Атакують всім чим можуть

Командир додав, що росіяни та їхні прихвосні з донбаських квазіреспублік не припиняють завдавання важких ударів. Вони атакують територію "Азовсталі" бомбами вільного падіння, ракетами та бункерними бомбами.

Окрім цього, триває невпинне використання всіх різновидів артилерії: як наземної, так і морської. Ці атаки мають невибірковий характер, тому спрямовані нести смерть усім без виключення. Відтак люди з дітьми не можуть покидати підземні укриття практично ніколи.

Звернення командира полку "Азов": дивіться відео

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