Российские орки на временно оккупированных территориях Запорожской области без причин задерживают и не пропускают гуманитарные конвои. Также террористы распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию.

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Диверсии в форме ВСУ

Оккупанты используют форму ВСУ для проведения подрывной и дискредитационной деятельности на территории Запорожской области. Это грубое нарушение международных правил ведения войны.

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