Російські орки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області без причин затримують та не пропускають гуманітарні конвої. Також терористи поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.

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Диверсії у формі ЗСУ

Окупанти використовують форму ЗСУ для проведення підривної та дискредитаційної діяльності на території Запорізької області. Це грубе порушення міжнародних правил ведення війни.

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