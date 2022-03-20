Російські орки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області без причин затримують та не пропускають гуманітарні конвої. Також терористи поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.
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Диверсії у формі ЗСУ
Окупанти використовують форму ЗСУ для проведення підривної та дискредитаційної діяльності на території Запорізької області. Це грубе порушення міжнародних правил ведення війни.
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