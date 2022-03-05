Армия гопников, – Старух

В Энергодаре восстановили контроль всех органов власти. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

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Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли,

– рассказал Старух.

Он добавил, что прошлой ночью в Энергодаре царило мародерство: "Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно".

Заметим, ранее жители Энергодара выходили огромной колонной на въезде в город, чтобы не впустить российские танки.

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