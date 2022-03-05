Сотни мужчин прибыли в центры комплектования в Запорожье, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Добровольцы будут приобщаться к службе в территориальной обороне.

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В сети обнародовали видео, где видно количество желающих вступить в ряды теробороны. Мужчины хотят получить оружие и защищать свой город.

В Запорожье тысячи желающих вступить в ряды теробороны: видео



Добавим, что в настоящее время оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС. Впрочем, управлением атомной электростанции занимается Украина.

Напомним, что в ночь на 4 марта оккупанты атаковали ЗАЭС, это повлекло за собой пожар. Ее потушили под утро . Впоследствии в сети показали последствия штурма. К счастью, радиационный фон там – в пределах нормы .