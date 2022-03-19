Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации объяснил, что нужно сначала провести разминирование. Об этом он сообщил в видео 19 марта.
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Непонятно, что они оставляли по себе в той технике. Это касается и мирных граждан – будьте осторожны, не лазайте там, где не положено,
– сказал Виталий Ким.
В то же время глава ОВА потролил российских оккупантов. Чиновник отметил, что в воскресенье, 20 марта, будет иметь первый выходной день и планирует жарить шашлыки.
"Орки, я на вас ложил", – добавил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации.