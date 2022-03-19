Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації пояснив, що потрібно спершу провести розмінування. Про це він повідомив у відео 19 березня.

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Незрозуміло, що вони по собі залишали в тій техніці. Це стосується і мирних громадян – будьте обережні, не лазьте там, де не належить,

– сказав Віталій Кім.

Водночас очільник ОВА потролив російських окупантів. Посадовець зазначив, що у неділю, 20 березня, матиме перший вихідний день і планує смажити шашлики.

"Орки, я на вас клав", – додав голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації.