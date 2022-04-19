Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг". Достижение принадлежит зенитному ракетному подразделению Воздушных сил ВСУ.

К теме Сейчас нет интенсивной подготовки к высадке вражеского десанта в Одесской области, – Братчук

Беспилотник проводил разведку

"Орлан" в очередной раз пытался проводить разведку по объектам критической инфраструктуры. Это уже два дня подряд наши военные "приземляют" вражеские беспилотники. Сбили российскую "птичку" и 18 апреля, однако ее модель не сообщали.

Напомним, ранее в Одесской ОВА говорили, что информации об активной подготовке врага для высадки десанта нет. Однако такую возможность не исключают. Россияне продолжают постоянную воздушную разведку.

Обратите внимание! В Пентагоне опровергли фейк российского минобороны. Ведомство государства-агрессора утверждало, что в Одесской области российские военные сбили самолет с оружием от США.

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