16 апреля представитель российского минобороны сообщил, что якобы вблизи Одессы был сбит украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, которую поставили Украине западные страны. Хотя это сообщение и было фейком, его сразу подхватили российские государственные СМИ, начав массово тиражировать. Предоставить какие-либо доказательства такого уничтожения они не могли.

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Украинской стороне не оставалось ничего другого, как опровергнуть этот фейк. Ни Минобороны Украины, ни руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов эту информацию не подтвердили. И даже в Одесской ОВА опровергли этот фейк .

Опровергли эту информацию и в Пентагоне.

"Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу и я ничего не видел по этому поводу. Нет никаких признаков того, что они нанесли удар по содержанию помощи", – заявил чиновник Министерство обороны США на закрытом брифинге 18 апреля.