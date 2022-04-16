Российское минобороны заявило, что якобы оккупанты сбили самолет в районе Одессы. Этот фейк подхватили все пропагандисты.

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Реакция Одесской ОВА

На "творение" российской пропаганды отреагировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он коротко и лаконично прокомментировал фейк оккупантов.

Вот е*****ые,

– прокомментировал Братчук.

Напомним, что россияне активно используют пропаганду в войне против нашего государства, поэтому в Центре стратегических коммуникаций предупредили о том, что оккупанты планируют запустить новый дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. На видео якобы глава государства будет негативно высказываться об украинских городах, в частности о Мариуполе.

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