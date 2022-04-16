Російське міноборони заявило, що нібито окупанти збили літак у районі Одеси. Цей фейк підхопили усі пропагандисти.

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Реакція Одеської ОВА

На "витвір" російської пропаганди відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він коротко і лаконічно прокоментував фейк окупантів.

От йо***ті,

– прокоментував Братчук.

Нагадаємо, що росіяни активно використовують пропаганду у війні проти нашої держави, тому в Центрі стратегічних комунікацій попередили про те, що окупанти планують запустити новий діпфейк з президентом Володимиром Зеленським. На відео нібито глава держави негативно висловлюватиметься про українські міста, зокрема про Маріуполь.

До теми пропонуємо переглянути, як палає російська техніка, поки пропагандисти створюють фейки: дивіться відео