Военнослужащие как минимум двух бригад Черноморского флота написали рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции". Причиной стали немалые потери, которые они понесли.

Важно Оккупанты пошли в наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе

Одна из бригад – 810-я отдельная бригада морской пехоты. По данным Генштаба ВСУ, ее потери в войне против Украины составляют 158 убитыми, около 500 раненых и еще 70 пропавших без вести. Они участвовали в окружении Мариуполя, где и понесли немалые потери – полностью были уничтожены две батальонно тактические группы . Кроме того, в конце марта возле Мариуполя был ликвидирован командир бригады полковник Алексей Шаров .

Большие потери и для 126-й бригады береговой обороны – до 75%. Эта бригада в Крыму была сформирована на базе 36-й бригады береговой обороны Украины, чьи бойцы в 2014 году предали присягу и перешли на сторону России.

Оккупанты из этой бригады обстреливали Вознесенск в Николаевской области, где после боя с украинцами потерпели поражение. Часть из них попала в плен. А после этого давали пресс-конференцию в Киеве , где жаловались на отношение россиян к ним после предательства присяги.

Добавим, что большая часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".