Військовослужбовці як мінімум двох бригад Чорноморського флоту написали рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції". Причиною стали чималі втрати, які вони зазнали.

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Одна з бригад – 810-а окрема бригада морської піхоти. За даним Генштабу ЗСУ, її втрати у війні проти України складають 158 вбитими, близько 500 поранених та ще 70 зниклих безвісти. Вони брали участь в оточенні Маріуполя, де і зазнали чималих втрат – повністю було знищено дві батальйоні тактичні групи. Окрім того, наприкінці березня біля Маріуполя було ліквідовано командира бригади полковника Олексія Шарова.

Чималі втрати й у 126-ї бригади берегової оборони – до 75%. Ця бригада у Криму була сформована на базі 36-ї бригади берегової оборони України, чиї бійці у 2014 році зрадили присязі та перейшли на сторону Росії.

Окупанти з цієї бригади обстрілювали Вознесенськ у Миколаївській області, де після бою з українцями зазнали поразки. Частина з них потрапила в полон. А після цього давали пресконференцію в Києві, де жалілися на ставлення росіян до них після зради присяги.

Додамо, що значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції".

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