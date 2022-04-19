16 квітня речник російського міноборони повідомив, що нібито поблизу Одеси було збито український військово-транспортний літак, що доставляв велику партію озброєння, яку поставили Україні західні країни. Хоч це повідомлення і було фейком, але його одразу підхопили російські державні ЗМІ, почавши масово тиражувати. Надати будь-які докази такого знищення вони не могли.

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Українській стороні не залишалося нічого іншого, як спростувати цей фейк. Ні Міноборони України, ні керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов цю інформацію не підтвердили. І навіть в Одеській ОВА спростували цей фейк.

Спростували цю інформацію і в Пентагоні.

"Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього і я нічого не бачив з цього приводу. Немає жодних ознак того, що вони завдали удару по вмісту допомоги", – заявив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу 18 квітня.