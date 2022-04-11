"Орланами" оккупанты разведывают позиции ВСУ в Изюмском районе

Захватчики продолжают разведывать позиции ВСУ в Изюмском районе. Делать это с помощью беспилотников "Орлан".

Такие беспилотники корректируют огонь оккупантов. О воздушной разведке сообщили в Генштабе 11 апреля.

Обратите внимание Уничтоженные вертолеты врага, расположение россиян на восточной границе: основное за 47 день войны

В Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10",

говорится в сообщении.

Известно, что Орлан-10 является одним из новейших беспилотников в российской армии. Они всегда были огромной утратой для оккупантов.

Жданов назвал самое опасное направление в Украине: видео