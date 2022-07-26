Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФейгинLIVE", передает 24 канал. Он уверен в передаче для Украины истребителей F16.
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"Это решенный вопрос. Надо понимать, что модернизированный F16, это не просто самолет в старом понимании людей, увлекающихся советской авиацией. Это боевая платформа, связанная со всеми видами систем определения целей. В частности, от спутников до сухопутных войск ", – сказал Арестович.
Как можно использовать F16
По словам внештатного советника, истребитель F16 взаимодействует с большим количеством различных видов вооружения. Важно, что это может применяться без вхождения в зону противовоздушной обороны противника.
Поэтому один F16 точно стоит пяти HIMARS. Представьте, что у нас будет несколько десятков. HIMARS будут просто отдыхать. Кроме того, в зависимости какое оружие передадут, но это гарантия выигранных воздушных боев против российской авиации,
– отметил Арестович.
Он добавил, что украинская сторона может установить полный контроль или преимущество в воздушном пространстве. Тогда можно легко поражать врага.
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россии не помогло преимущество
Арестович рассказал, что полномасштабную войну россия начала с преобладанием в воздухе и надеялась, что она будет решающей. Однако ничего не получилось и оккупанты полностью провалили свою задачу.
"Здесь есть шанс, что мы будем сбивать их авиацию еще через границу. Сами заходить не будем, но ракета может прилететь", – сказал внештатный советник.
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Предыдущие заявления Арестовича: последние новости
- Арестович заявил, что количество раненых и убитых россиян составляет 100 тысяч.
- Он рассказал, что в Херсонской области тысяча россиян попала в котел. Это происходило в Высокополье.
- По словам Арестовича, российская артиллерия не справляется на поле боя.