Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав в ефірі ФейгінLIVE, передає 24 канал. Він впевнений в передачі для України винищувачів F16.

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"Це розв'язане питання. Треба розуміти, що модернізований F16, це не просто літак в старому розумінні людей, які захоплюються радянською авіацією. Це бойова платформа, яка пов'язана з усіма видами систем визначення цілей. Зокрема, від супутників до сухопутних військ", – сказав Арестович.

Як можна застосовувати F16

За словами позаштатного радника, винищувач F16 взаємодіє з величезною кількістю різних видів озброєння. Важливо, що це можна застосовувати без входження у зону протиповітряної оборони противника.

Тому один F16 точно вартує п'яти HIMARS. Уявіть, що у нас буде їх кілька десятків. HIMARS просто відпочиватимуть. Крім того, залежно яку зброю передадуть, але це гарантія виграних повітряних боїв проти російської авіації,

– зазначив Арестович.

Він додав, що українська сторона може встановити повний контроль або ж перевагу у повітряному просторі. Тоді вже можна легко вражати ворога.

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росії не допомогла перевага

Арестович розповів, що повномасштабну війну росія почала з перевагою у повітрі й сподівалася, що вона буде вирішальною. Проте нічого не вийшло й окупанти повністю провалили своє завдання.

"Тут є шанс, що ми збиватимемо їхню авіацію ще й через кордон. Самі заходити не будемо, але ракета може прилетіти", – сказав позаштатний радник.

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