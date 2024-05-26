Об этом во время SMALL TALK рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, информирует 24 Канал.

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Главные приоритеты в оружии для Сил обороны

Он отметил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны различных типов. Речь идет как о прикрытии наших войск, так и о прикрытии всей территории Украины для защиты критической инфраструктуры и защиты простых домов, где проживают украинцы.

Гаврилюк отметил, что приоритетом остаются современные средства ПВО и ракеты к ним.

Также большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя,

– заявил Гаврилюк.

Он отметил, что если говорить о средствах противовоздушной обороны, то критически необходимы те системы, которые могут сбивать баллистические ракеты.

Заместитель министра обороны также заявил, что наши подразделения страдают от применения большого количества управляемых авиационных бомб авиацией противника. В среднем за день 100 – 120 КАБов сбрасываются на позиции украинских защитников. Это 3000 – 4000 за месяц. По его словам, весовая категория этих авиабомб – 250 килограммов и более. "В основном применяются 250 и 500-килограммовые бомбы", – сказал заместитель министра.

Основной способ борьбы с КАБами – уничтожение их носителей и складов хранения, а для этого нужны средства противовоздушной обороны и самолеты F-16, а также ракеты большой дальности действия, чтобы уничтожать авиацию врага на аэродромах.

США выделили Украине пакет военной помощи: основное

Недавно Вашингтон объявил об очередную программу поддержки Украины на сумму в 275 миллионов долларов.

Сообщается, что эта программа является лишь одним из составляющих огромного пакета поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую новость объявил в пятницу, 24 мая, государственный секретарь Энтони Блинкен и подтвердил Пентагон.

Американская программа поддержки на сумму в 275 миллионов долларов предусматривает предоставление Украине: