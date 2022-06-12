Оружие, кандидатство, торговые послабления – Зеленский о последних переговорах с партнерами

Весь цивилизованный мир помогает Украине победить российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский рассказал о последних переговорах с партнерами.

Глава государства продолжает общаться с парламентами европейских стран, а также с членами Американского еврейского комитета и участниками министерской конференции членов Всемирной торговой организации. Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения 12 июня, сообщает 24 канал.

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