По словам президента, энергетический кризис стал новым способом ведения войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

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Тарифы не будут расти

Президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический кризис стал глобальной проблемой не только в Украине, но и в мире.

Сегодня мы видим, как он (энергетический кризис – 24 канал) без выстрелов, без взрывов может становиться оружием массового уничтожения. Важно, что энергетический кризис не в Украине – кризис сегодня в мире,

– заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что стоимость газа в Европе в этом году побила все рекорды и почти достигла отметки в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Однако в Украине стоимость голубого топлива осталась на уровне 290 долларов. Ситуацию в Украине президент назвал лучшей, чем в некоторых странах мира, поэтому призвал не паниковать.

Тарифы для населения на Украине остались на уровне 2020 года. Президент заверил, что до конца отопительного сезона они не вырастут.

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